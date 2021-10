Sestri Levante, decise le date dei recuperi con Casale e Saluzzo

Ultimo in Serie Da ma non solo per colpe proprie. Il Sestri Levante ha iniziato il campionato tra mille difficoltà con due sconfitte in trasferta contro Pont Donnaz e Fossano. Le difficoltà però non riguardano solo il campo, ma anche quello che succede fuori e qui di sicuro la squadra ligure non centra nulla.

Le prime due partite casalinghe della stagione infatti non si sono giocate e così il Sestri rispetto al resto del gruppo ha due partite da recuperare. La prima è stata quella con il Casale, secondo turno del campionato, interrotta circa venti minuti dopo il fischio d'inizio a causa di un violento temporale.

Ieri invece i rossoblu non hanno giocato il turno infrasettimanale contro il Saluzzo concordando con gli avversari il rinvio. Martedì infatti quattro giocatori ospiti sono stati coinvolti in un incidente stradale mentre si recavano all’allenamento, per fortuna senza gravi conseguenze. Le due società però hanno concordato che non si poteva giocare.

Le date dei recuperi della gare del Sestri Levante

In prima battuta la Lega Dilettanti aveva deciso di recuperare il match il 27 ottobre, oggi però è arrivata la rettifica. Le nuove date delle sfide del Sestri Levante sono dunque: il 10 novembre per il match con il Casale, il 24 novembre per la partita contro il Saluzzo. La decisone è dovuta al fatto di voler mantenere l’ordine cronologico delle partite.

Per il Sestri la prossima partita sarà quindi quella di domenica prossima alle 15 in trasferta, ancora una volta, contro il Gozzano, squadra tra le più competitive dell’intero campionato.