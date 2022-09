Il Sestri Levante si riprende il Sivori, battuto il Pinerolo

Il Sestri Levante concede il bis nel girone A di Serie D e dopo il successo a Legnano batte 3-1 oggi il Pinerolo in casa dove era sette mesi che non metteva a referto i tre punti. I rossoblu vincono una sfida che poteva essere compicata contro i piemontesi e ringraziano sopratutto Cominetti che al 7' sblocca la partita. Da lì in poi la strada è in discesa e al 29' Cirrincione trova anche la rete del raddoppio.

Nella ripresa il rigore di Marquez chiude la partita anche se nel finale il Pinerolo trova il guizzo per privare a riaprire i giochi con Ambrogio. Un sussulto e niente più il Sestri Levante si è ripreso il Sivori dopo tanto, troppo, tempo e adesso non vuole più fermarsi, mercoledì si torna già in campo per provare a salire a quota nove in classifica.

Le parole di Barilari dopo Sestri Levante-Pinerolo

Molto soddisfatto al termine della gara il mister dei liguri Barillari: "Era molto importante vincere perché era dal 16 febbraio che non vincevamo in casa. I sei punti ci aiutano ad alzarci in classifica, adesso però non c'è tempo di festeggiare perché mercoledì si torna già in campo. Siamo stati bravi a sbloccarla presto, nel finale la gara si è quasi riaperta anche per colpa di un pizzico di inegnuità nostra. Casagrande ha fatto una grande partita al posto di capitan Pane. Toriano è appena arrivato ma è stato molto bravo, con lui possiamo giocare a due o tre in mezzo, bravissimo anche Occhipinti oggi":