Serie D, il Sestri Levante ospita il Novara

Un testacoda, o quasi, va in scena domani alle 15 al Sivori. Il Sestri Levante padrone di casa, penultimo della classe con soli due punti in Serie D in questa stagione ma con due gare in meno, ospita il blasonato Novara di Marchionni, secondo a quota 15.

Sestri Levante a caccia dell'impresa con il Novara

Una sfida proibitiva per i rossoblu che proveranno a colmare il gap tecnico con un mix tra la spinta del pubblico e grande lotta in campo. Servirà la partita perfetta, forse qualcosa di più, e anche quel pizzico di fortuna per fermare una vera e propria corazzata con talenti del calibro di Gonzalez, cento gol tra Serie A e altre avventure nei campionati professionistici.

Il Novara è una squadra costruita per salire in Serie C e magari da quel punto partire anche per altri, migliori lidi. A inizia stagione ha avuto qualche difficoltà con due pareggi di fila con Borgosesia e Asti, poi però ha messo il turbo, ha vinto quattro delle ultime cinque partite di cui l’ultima 3-1 con Rg Ticino. La strada al Sestri Levante, reduce dalla sconfitta con la capolista Chieri 1-0, potrebbe indicarla il Ligorna. I genovesi infatti due giornate fa sono riusciti a bloccare il Novara in casa 2-2.

La partita contro la seconda della classe per il Sestri Levante apre una parte di calendario abbastanza importante. Dopo la sfida di domani infatti arriverano partite più abbordabili come quelle delle prossime due giornate con Asti e Borgosesia, entrambe alla soglia della zona retrocessione.