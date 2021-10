Sestri Levante, punto d’oro in Serie D contro il Novara

Novanta mintui di passione e un punto d’oro al Sivori nell'ottava giornata del campionato di Serie D. Il Sestri Levante può sorridere al fischio finale della sfida contro il Novara che si presentava da seconda della classe con ambizioni e giocatori di altra categoria. Nonostante questo i rossoblu hanno messo sul campo tutto e, aiutati anche dal pubblico, sono riusciti a pareggiare 1-1.

La cronaca di Sestri Levante-Novara

La partita è difficile, si sapeva già prima del fischio d’inizio, e come da copione è il Novara a prendere il pallino del gioco in mano. Il Sestri si chiude e cerca di ribattere colpo su colpo anche se al 27’ Vuthaj su assist di Bonaccorsi sblocca il match con l’ottavo gol in altrettante gare giocate. I padroni di casa però non si abbattono e vanno vicinissimi al pari con Bonaventura che allo scadere del primo tempo centra in pieno la traversa.

E’l’inizio della riscossa del Sestri Levante che al 51’ pareggia con il solito Mesina, sempre più capocannoniere della squadra. L’attaccante infila la porta avversaria sugli sviluppi di un calcio d’angolo e fa 1-1. La gara però non è finita, anzi è questo il momento più difficile perchè il Novara si getta a caccia dei tre punti e ci va anche vicino con Gonzalez, giocatore di categoria superiore, che pareggia il conto dei legni con la traversa nel finale.

Il Sestri Levante è sempre penultimo in classifica con 5 punti, ma deve ancora recuperare due gare con Saluzzo e Casale e quindi può provare a risalire la graduatoria. Nel prossimo turno però affronterà un’altra gara difficile in trasferta contro l’Asti.

Il tabellino di Sestri Levante-Novara

Sestri Levante-Novara 1-1

Marcatori: 27’ Vuthaj , 51’ Mesina

Sestri Levante: Salvalaggio, Podda, Maffezzoli, Pane, D’Ambrosio, Soplantai, Gonella, Bianchi, Mesina, Bonaventura, Ferretti

Novara: Raspa, pagliai, Bonaccorsi, Tentoni, Vuthaj, Capano, Agostinone, Gonzalez, Bortoletti, Strumbo, Paglino

Arbitro: Rizzello di Casarano