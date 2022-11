Sestri Levante-Ligorna: sfida tra difese di ferro

Pochi giorni dopo la Coppa Italia, Sestri Levante e Ligorna tornano a sfidarsi e questa volta la posta in gioco è ancora più alta. I corsari sono infatti primi in classifica nel girone A di Serie D e arrivano da sette vittorie consecutive, un ritmo infernale che ha lanciato i ragazzi di Barilari in fuga a più sei sulla corazzata Sanremese. I rossoblu stanno vivendo un sogno ma non è da meno il campionato del Ligorna che fino a due stagioni fa giocava in Eccellenza. I genovesi sono quarti a quota 22 punti e hanno vinto quattro delle ultime cinque partite.

Si affrontano due formazioni di alta classifica e in splendida forma, in Coppa Italia ha vinto e ha passato il turno il Ligorna, ma domenica alle 14,30 sarà tutto diverso. Roselli e Barilari infatti schiereranno le migliori formazioni possibili puntando forte sui settori difensivi. Il Sestri ha il migliore del campionato con nove reti al passivo, il Ligorna il secondo in questa speciale classifica con 10 gol subiti.

Il bunker dei genovesi è stato quasi ermetico per tutta la prima parte della stagione, ma ultimamemte ha sofferto subendo due gol dal Vado e uno sia contro lo Stresa che contro il Gozzano. La retroguardia del Sestri ha invece subito domenica scorsa contro il Chieri la prima rete dopo quattro partite di fila in campionato a porta inviolata, contro Derthona, Fossano, Pont Donnaz e Casale.