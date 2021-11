Serie D, vittoria d'oro per il Sestri Levante sull'Imperia

Il Sestri Levante batte l’Imperia 1-0 grazie ad un gol di Gonella nel primo tempo e scala posizioni in classifica, uscendo momentaneamente dalla zona rossa della classifica del Girone A di serie D. Per gli ospiti invece è il terzo ko di fila e ora sono quartultimi con 11 punti.

La cronaca di Sestri Levante-Imperia

La fase di studio al Sivori è lunga, dura almeno venti minuti in cui i ritmi sono bassi e le emozioni non ci sono. Al 24’ ci prova Coppola ma la palla finisce alta, poi è il Sestri Levante a trovare la rete che alla fine deciderà il match: lancio in profondità per Gonella che si presenta davanti a Caruso e lo batte con un tocco sotto, a nulla serve il tentativo di Mara di salvare sulla linea.

Nella ripresa al 2’ è Demontis a farsi pericoloso, ma anche a causa di una deviazione il suo tiro finisce tra le mani del portiere del Sestri. Alla mezz’ora anche Cassata prova a trovare il punto del pari, ma la difesa dei padroni di casa respinge. E’l’ultima occasione del match che premia il Sestri in un match importantissimo.

Il tabellino di Sestri Levante-Imperia

Sestri Levante-Imperia 1-0

Marcatori: 25′ Gonella

Ammoniti: 36′ Fazio, 85′ Pane (S)

Sestri Levante: Salvaggio, Podda, Maffezzoli (79′ Sakaj), Pane, Fenati, Soplantai, Gonella (73′ Grosso), Bianchi (75′ D’Ambrosio), Mesina, Cuneo (66′ Costa), Ferretti (51′ Ferretti A.). A disposizione: Tozaj, Grosso, D’Ambrosio, Sakaj, Ferretti A., Puricelli, Bonaventura, Costa, Furno. Allenatore: Cammaroto.

Imperia: Caruso, Fabbri, Mara, Montanari, Fazio (67′ Canovi), Giglio, Demontis, Coppola, Bacherotti (79′ Foti), Cappelluzzo, Cassata. A disposizione: Bova, Comiotto, Canovi, Foti, Kacellari, Di Lauri, Fatnassi, Petti, Minasso. Allenatore: Delucis.