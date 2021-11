Serie D, Sestri Levante-Imperia si giocherà in anticipo

Non si giocherà domenica, ma sabato 20 novembre alle 14,30, il match valido per la dodiceima giornata del campionato di Serie D, girone A, tra Sestri Levante e Imperia.

Serie D, Sestri Levante-Imperia si gioca di sabato

La decisione è stata presa dalle due società e il motivo è la settimana lunga e impegnativa che aseptta il Sestri. I rossoblu infatti giocheranno con l’Imperia, poi affronteranno il Saluzzo mercoledì prossimo nel recupero della gara rinviata a inizio stagione e infine scenderanno in campo domenica contro il Bra. Un vero e proprio tour de force, che arriva due settimane dopo le sei gare giocate in quindici giorni tra campionato e Coppa Italia per i corsari.

Il Sestri Levante rischia quindi di andare in debito di ossigeno e così, grazie anche all’Imperia, la sfida tutta ligure si giocherà allo stadio Sivori sabato alle 14,30. Per i tifosi rossoblu che vorranno seguire il match dagli spalti dell’impianto va ricordato che le biglietteria nel giorno della gara saranno chiuse, mentre i tagliandi potranno essere acquistati allo stadio dalle 17 alle 19 sia oggi che domani oppure nel negozio di Via Fico Lo Sport Calcio. Proprio i tifosi dovranno essere l’arma in più di un Sestri che arriva alla sfida dopo il ko di Varese, il terzo in quattro partite.