Sestri Levante, contro il Gozzano per provare a spiccare il volo

Mercoledì alle 14,30 il Sestri Levante torna in campo per la sfida interna del Sivori contro il Gozzano che potrebbe svoltare la stagione dei corsari. Archiviato il primo ko di Fossati in panchina contro il Fossano grazie alla successiva vittoria contro il Saluzzo, i rossoblu provano a salire ancora in classifica.

Al momento la graduatoria vede il Sestri in undicesima posizione con 29 punti, a più quattro sulla zona playout, ma con una vittoria potrebbero spiccare il volo, salendo a 32, punteggio che gli permetterebbe di arrivare alle soglie della zona playoff, oggi distante sei punti.

Non sarà di certo facile per la squadra ligure che affronta un Gozzano che è sesto in classifica, ha 33 punti, e sogna l’aggancio al Derthona sesto. I prossimi avversari sono reduci dalla sconfitta 1-3 contro il Varese terzo della classe che ha chiuso una lunga serie positiva con due vittorie e due pareggi nei precedenti quattro incontri. Un test importante quindi per i corsari che si troveranno di fronte uan difesa di ferro, il Gozzano infatti con soli 17 gol al passivo ha la miglior retroguardia del torneo insieme a quell del Novara capolista.