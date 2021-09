Serie D, lo storico Sestri Levante affronta il giovane Pont Donnaz

Centodue anni una, appena 8 l’altra. La sfida tra Pont Donnaz e Sestri Levante è un match tra una società gloriosa e centenaria come quella ligure e una che la propria storia ha appena iniziato a scriverla, quella valdostana.

I rossoblu inizieranno domani il campionato di Serie D numero quarantuno da quando sono nati, nel 1919. La prima trasferta, in programmma alla 15, sarà anche la più lunga della stagione. Si giocherà allo stadio comunale Montvojet e i levantini vogliono far valere sul campo la maggiore esperienza.

Il Pont Donnaz infatti è club davvero giovanissimo. La nascita risale infatti al 2013 quando Pont Donnaz e Hona-Arnad si sono fuse in una sola società, in effetti il nome completo della squadra sarebbe Pont Donnaz Hone Arnad, che ha già partecipato al campionato di Serie D la scorsa stagione. La giovane formazione valdostana ha bisogno di tutti per provare a centrare di nuovo la salvezza e da qui nasce un’idea brillante.

I valdostani infatti hanno comunicato che l’ingresso allo stadio Motnjovet sarà gratis per tutti coloro che vorranno seguire la partita. Un’operazione utile per avere più tifosi, ovviamente seguendo le regole di ingresso negli impianti di tutta Italia prima fra tutte il green pass, e per “ fare socialità, gli sponsor e le persone che parteciperanno al progetto infatti lo faranno per dare qualcosa alla gente della Valle d’Aosta, per amore del calcio, per amore dello sport, e per amore di questa regione”, questo il pensiero del presidente Patanè.