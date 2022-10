Testacoda in Serie D, c'è Sestri Levante-Fossano

L'occasione è ghiotta per il Sestri Levante che vuole continuare a sognare. I corsari sono primi in classifica con 19 punti a più uno sulla Sanremese e vogliono restare davanti a tutti. Il prossimo avversari sarà il Fossano fanalino di coda con soli nove punti in otto gare.

I liguri sono in un momento straordinario, arrivan da sette risultati utili consecutivi e da tre vittorie una dietro l'altra con Asti, Castellanzese e Derthona. La squadra di Barilari ha il migliore attacco del torneo con 17 reti e adesso ha anche una freccia in pià nel proprio arco. In settimana è infatti arrivato l'annuncio ufficiale del ritorno di Marco Firenze che potrà dare una grossa mano a rimanere tra le big del campionato.

Il prossimo match come detto si annuncia abbastanza morbido contro un Fossano che l'unica squadra del campionato ancora incapace di vincere e che ha perso sei gare su otto, nessuno ha fatto peggio. I piemontesi sono reduci dal pareggio con lo Stresa Vergate arrivato dopo sette sconfitte consecutive.