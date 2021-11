Serie D, Sestri Levante a caccia del tris contro un Bra in crisi

Il Sestri Levante in grande forma, contro un Bra in difficoltà. La tredicesima giornata di campionato in Serie D, girone A, può essere un’occasione per i corsari che sono reduci da due vittorie di fila in tre giorni. Domenica scorsa hanno battuto l’Imperia, mercoledì il Saluzzo, in due scontri importantissimi nella corsa salvezza.

Il Sestri Levante sfida il Bra

Grazie a questi successi i rossoblu hanno scalato la classifica fino al nono posto, con 15 punti e sono usciti dalla zona più calda della graduatoria. Il prossimo ostacolo sarà il Bra che di punti ne ha 14, ma arriva alla sfida in un momento molto delicato della sua stagione.

La squadra piemontese infatti è stata inghiottita da una crisi lunga ormai cinque gare. L’ultima vittotia è datata 20 ottobre, contro il Borgosesia, poi sono arrivate le sconfite con Chieri, Imperia, Asti e Città di Varese, intervallate dal pareggio 3-3 contro il Ligorna a Genova. Il problema sembra essere la difesa che subisce tanti gol, sono già 18 in campionato, quarto reparto più battuto di tutto il girone A di Serie D.

Insomma l’occasione per piazzare un altro successo c’è per il Sestri Levante che però non potrà schierare Soplantai squalificato, un’assenza non da poco visto che è stato prorpio lui nell’ultima gara a segnare il gol del definitivo 2-1 contro il Saluzzo mercoledì scorso.