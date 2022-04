Sestri Levante, sfida al Derthona per continuare a cullare il sogno playoff

Rush finale per il campionato di Serie D che torna in campo mercoledì per il turno infrasettimanale. Al Sivori il Sestri Levante ospita il Derthona in un match che potrebbe valere la salvezza, obiettivo comunque vicinissimo e non in discussione se non per la matematica, e il salto in alto verso la zona playoff. I corsari al momento hanno infatti 49 punti e sono settimi a meno quattro dal Varese e a meno cinque dal Derthona prossimo avversario. Non sarà facile, ma sognare si può.

Il Sestri Levante è tra le più in forma in Serie D

Le tante assenze delle ultime settimane e che renderanno la vita difficile a Fossati anche domani, non hanno intaccato la marcia del Sestri che nelle utime cinque giornate ha conquistato 11 punti, meglio hanno fatto solo Novara e Casale. I rossoblu arrivano alla sfida dopo due vittorie di fila con Ticino e Ligorna e non perdono da ben otto giornate, l'ultimo ko risale al 6 marzo contro il Novara capolista (0-2).

Domani alle 15 al Sivori si presenterà un Derthona che ha rallentato la sua corsa negli ultimi turni, da cinque gornate non riesce a centrare la vittoria, quattro i pareggi con Gozzano, Ligorna, Lavagnese e Casale e una sconfitta con il Bra. Le difficoltà sono evidenti soprattutto in attacco, solo una la rete nelle ultime cinque partite, anche se la difesa regge, due i gol passivo nella stessa finestra di tempo.

Novanta minuti per festeggiare la salvezza e continuare a cullare il sogno, Sestri Levante-Derthona potrebbe essere l'ennesima svolta positiva di una stagione da incorniciare per i corsari.