Sestri Levante, occasione sprecata contro il Chisola

Il Sestri Levante fallisce l'aggancio alla vetta del girone A di Serie D pareggiando in casa contro il Chisola ultimo della classe. Al Sivori finisce 1-1 con i corsari che si salvano all'ultimo respiro e restano così secondi, straordinaria posizione di classifica per il giovane gruppo ligure.

La sfida, come da previsioni, è un monologo dei padroni di casa che ci prova in più occasioni con i tiri da fuori di Cirrincione, Parlanti e Troiano senza mai riuscire a centrare il bersaglio grosso. La doccia fredda arriva al 41' quando a sorpresa è il Chisola a passare in vantaggio con Degrassi che su azione da calcio d'angolo infila la porta dei padroni di casa.

Una beffa a cui il Sestri risponde nella ripresa caricando a testa basa e creando già al 46' una buona occasione con Cirrincione che viene fermato ancora dal portiere avversario. Al 57' la fortuna gira le spalle ai liguri, Cominetti impatta la sfera arrivata da un corner a pochi passi dalla porta, sembra fatta, ma la traversa respimge il tiro. Si arriva così' all'ultimo assalto e finalmente il Sestri Levante pareggia, angolo da sinistra e Marquez di testa rimette la gara in equilibrio.

Domenica si torna già in campo e l'ostacolo sarà più duro per i rossoblu che affronteranno l'Asti imbattuto in campionato in trasferta.