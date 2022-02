Sestri Levante, contro il Chieri per dimenticare il derby

Continua il campionato di Serie D, girone A, e per il Sestri Levante il prossimo ostacolo non sarà di certo semplice. Al Sivori domenica arriva il Chieri, formazione di alta classifica che però non sta vivendo un grande periodo di forma.

Per i rossoblu quindi c’è l’occasione di compiere l’impresa e soprattutto di rialzarsi dopo lo stop di domenica scorsa contro la Lavagnese in un derby in cui i corsari sono andati ko a sorpresa contro la penultima della classe. Il Sestri in precedenza aveva sconfitto Gozzano e Saluzzo facendo un bel salto in classifica. La salvezza è più vicina, ma nulla in una classifica così corta è certo, così sarebbe una buona idea mettere insieme la quota di punti giusti per mettersi al sicuro.

Come detto il Chieri non è in un periodo di forma scintillante, i piemontesi hanno viaggiato per i primi mesi del campionato ai piani altissimi della graduatoria, ma ora sono in picchiata. Una sola vittoria nelle ultime nove gare, con cinque pareggi e tre sconfitte che hanno spinto la squadra al momento fuori dalla zona playoff. Il problema è che adesso si entra nel momento decisivo e chi ha qualità e ambizioni non può più sbagliare. Arriverà al Sivori quindi affamato di punti il Chieri, ma il Sestri Levante è pronto alla battaglia.