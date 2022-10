Il Sestri Levante prepara il big match con la Castellanzese

Meno uno al big match di Serie D girone A tra Sestri Levante e Castellanzese. Si affrontano la seconda in classifica, la squadra ligure con 13 punti a meno uno dalla Sanremese, e gli ospiti che sono quarti a quota 11 insieme al Casale. Una sfida decisamente interessante che è un test per le ambizioni dei due club.

I corsari stanno vivendo un inizio di stagione da sogno con 4 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta contro la capolista nella prima giornata. Un ruolino di marcia poderoso con l'ultimo successo in rimonta in casa dell'Asti per 2-1. Ora la missione è dare continuità di risultati in casa dove dopo la vittoria con il Pinerolo, la prima dopo mesi di digiuno, è arivato il pari con il Chisola ultimo in classifica, risultato deludente che però non ha intaccato lo spirito della formazione ligure.

L'avversario sarà una Castellanzese che si è subito rialzata dopo la caduta di due giornate fa con il Gozzano grazie all'1-0 con lo Stresa Vergate. Sarà anche una sfida tra bomber con Marquez del Sestri che con 5 reti guida la classifica cannonieri del girone A insieme a Di Rienzo del Vado, e Cocuzza che di gol ne ha già messi a segno 3 ed è secondo nella speciale graduatoria.