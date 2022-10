Serie D, supersfida al Sivori: c’è Sestri Levante-Casale

Prima contro quinta e la domenica di Serie D si infiamma. Domani allo stadio Sivori il Sestri Levante riceve la visita del Casale, formazione piemontese che fin dall’estate è stata annoverata tra le squadre in grado di competere fino alla fine per la promozione in Serie C.

Da questo preambolo sembrerebbe che siano i bianconeri in testa e invece no perché il Sestri Levante un po’ a sorpresa ma con grande merito si è preso la testa della classifica e adesso non vuole più mollarla. I rossoblu hanno vinto otto partite su dieci, cinque nelle ultime cinque giornate e provano a mettere la sesta sperando in un passo falso della Sanremese, seconda ad un solo punto di distanza dalla vetta.

Sarà un test importante per i ragazzi di Barilari che affrontano una squadra di grande valore in un buon momento di forma. Il Casale infatti è reduce da quattro gare senza sconfitta con tre pareggi e una vittoria, due giornate fa contro il Gozzano in trasferta. Ci riproveranno i piemontesi ma il Sivori è diventato il fortino del Sestri Levante, squadra con il miglior rendimento interno della stagione con 10 punti insieme alla Sanremese, che insieme al suo pubblico sogna in grande.