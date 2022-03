Sestri Levante, un punto tutto cuore con il Casale

E’un pareggio, ma sembra una vittoria. Il Sestri Levante porta a casa un punto molto importante imponendo lo 0-0 al Casale, squadra che punta ai playoff. I rossoblu mettono in cascina un punto molto utile per rimanere fuori dalla zona playout nel girone A di Serie D e lo fanno con una gara di grande cuore resa ancora più difficile dall’espulsione del portiere Salvalaggio nella prima frazione.

L’inizio di partita vede il Casale padrone del campo anche se in difficoltà quando si parla di concretizzare, una brutta abitudine emersa tante volte in questo campionato. Così i nerostellati ci provano con due colpi di testa, uno di Mullici bloccato da Salvalaggio e uno di Perez che si schianta sulla traversa. Poi, al 36’, il Sestri rimane in dieci, l’arbitro espelle l’estremo difensore ospite per un intervento scomposto.

Sestri Levante in dieci ma tutt’altro che battuto. I liguri infatti nonostante l’inferiorità numerica e l’assenza di Gonella, coprono bene ogni zona del campo e resistono fino alla fine, rischiando solo al 90 quando Continella spara alto dall’altezza del dischetto del rigore.

Il tabellino di Casale-Sestri Levante

Casale-Sestri Levante 0-0

CASALE FBC: Guerci, Darini, Rossini, Perez, Mullici (28'st Gilli), Pugliese (12'st Amayah), Montenegro (28'st Continella), Brunetti, Silvestri, D'Ancora (28'st Martin), Giacchino. All. Sesia.

SESTRI LEVANTE: Salvalaggio, Gualtieri, Grosso, Pane, Soumahoro, Soplantai, Bianchi, Fenati (22'st Chella), Mesina (39'pt Tozaj), Cirrincione (38'st Furno), Marquez. All. Fossati.

NOTE: Ammoniti Soumahoro (S), Silvestri (C) è Marquez (C). Espulso Salvalaggio (C) al 36'pt per gioco pericoloso.