Sestri Levante, Fossati cerca altri punti con la Caronnese

Alla ricerca del tris e questa volta con un avversario alla portata. Dopo il successo in casa del Derthona e il pari contro la Sanremese, con la rete del 2-2 finale subita nelle battute finali, il Sestri Levante sfida la Caronnese, squadra decisamente meno pericolosa delle ultime due affrontate.

L’arrivo di Fossati in panchina è stata una scossa per una squadra che dopo tre ko di fila ha portato via quattro punti contro la terza e la quarta del campionato, è salita a diciannove punti, più tre sulla zona playout, e ora guarda la futuro con maggiore serenità.

Caronnese avversario alla portata del Sestri Levante

Il prossimo avversario sarà la Caronnese che è terzultima in classifica con 13 punti, ma ha due gare in meno rispetto al gruppo e domenica ha giocato solo 9 minuti, la gara con il Ligorna infatti è stata interrotta per la presenza di ghiaccio sul campo. Avversario più riposato quindi ma con un ruolino di marcia non proprio esaltante, due le sconfite di fila con Imperia e Borgosesia.

Difficile vedere grande spettacolo nelle gara tra Caronnese e Sestri Levante, le due squadre infatti hanno attacchi abbastanza sterili, i corsari hanno segnato 17 reti in 17 gare, di cui otto messe a segno dal solo Mesina, peggio hanno fatto i padroni di casa con 16 gol in tutto in campionato.