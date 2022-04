Il Sestri Levante sfida il Bra per blindare la salvezza

Squadra in casa

Squadra in casa Sestri Levante

Il Sestri Levante, reduce da cinque risultati utili consecutivi, sfida il Bra in una gara che potrebbe avvicinare sensibilmente l'obiettivo salvezza. I liguri sono infatti a 42 punti e sono a più sei sul Ticino che ad oggi sarebbe l'ultima qualificata ai playout e se la vedrà con il Ligorna domenica. I rossoblu quindi hanno quasi un match point da giocarsi in ottime condizioni, le tante assenze non hanno pesato più di tanto visto che nelle ultime tre partite sono arrivate due successi con Borgosesia e Imperia e un pareggio con il blasonato Varese.

Di fronte ai corsari però ci sarà una squadra di alto livello come il Bra che di punti ne ha 44 punti e con i tre punti potrebbe avvicinarsi alla zona playoff. I piemontesi hanno pareggiato l'ultima di campionato con il Varese 1-1 e in quella precedente hanno battuto 3-2 il Ligorna rimontando lo svantaggio iniziale di due reti.

Si affrontano quindi due squadre in grande forma con obiettivi importanti da cercare di inseguire da qui alla fine del campionato.