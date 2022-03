Sestri Levante, con l’Asti è scontro salvezza

Sestri Levante tredicesimo a 33 punti, Asti quindicesimo e costretto ai playout al momento con 30. Domenica al Sivori va in scena una sfida che mette in palio punti fondamentali per il campionato delle due formazioni che non si possono permettere di sbagliare.

I liguri arrivano al match in un momento poco brillante. Dopo una lunga striscia positiva che ha fatto scalare posizioni alla squadra, negli ultimi tre turni è arrivato solo un punto. Colpa del calendario che ha visto i corsari affrontare il Novara capolista e il Chieri altra pretendente alla promozione. Il bilancio dice sconfitta con i primi e pareggio con i secondi, prima però era arrivato il bruciante ko nel derby con la Lavagnese. Tre risultati che adesso obbligano il Sestri a non sbagliare più.

L’Asti arriva al Sivori con un pieno di entusiasmo viste le recenti prestazioni. Nelle ultime quattro gare sono infatti arrivati i successi con Ligorna e Pont Donnaz e i pareggi con Città di Varese, terzo in classifica, e Casale, altra squadra che sta lottando per i playoff. Insomma i piemontesi sono in forma e con tre punti potrebbero agganciare i prossimi avversari portandosi fuori dalla zona playout. Tenersi alla larga dalle zone calde della classifica è invece la missione del Sestri Levante, ma non sarà facile, la sensazione è che servirà una grande prova ai ragazzi di Fossati per strappare la vittoria.