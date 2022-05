Serie D, pareggio all'ultimo respiro per il Sestri Levante con la Sanremese

La sfida tra Sanremese e Sestri Levante finisce 2-2 e la festa scatta a Novara che sale in Serie C grazie al primo posto aritmetico. A Sanremo la gara è bella e spettacolare, il punto serve ai padroni di casa per restare secondi, mentre i corsari rosicchiano un punto al Derthona e sono a meno quattro dai playoff a due giornate dal termine.

La cronaca della gara

Inizia forte la Sanremese che cinge subito d'assedio l'area del Sestri Levante e colpisce anche un palo con Anastasia, sono lui e Scazi a portare i maggiori pericoli dalle partite di Salvalaggo nella prima mezz'ora. Poi però i corsari si affacciano nella metà campo avversaria e trovano il vantaggio in maniera rocambolesca: palla in mezzo, Bohli esce e respinge sulla schiena di Mikhaylosvkij ma il pallone si dirige verso la porta dei padroni di casa e termina la sua corsa in rete. Al 41' la Sanremese trova però il pareggio con Conti che di testa infila Salvalaggio.

Il copione non cambia nella ripresa, il solito Anastasia ci prova a più riprese, poi Conti scheggia la traversa, sono i tentativi che fanno da preludio al vantaggio. Al 64' è ancora Conti a staccare meglio di tutti e a segnare il 2-1. Il Sestri Levante però non si arrende e al 93' rimette tutto in parità con Parlanti che, ancora di testa, approfitta dell'assist su punizione di Cirrincione per segnare il 2-2.

Il tabellino di Sanremese-Sestri Levante 2-2

SANREMESE: Bohli, Mikhaylovskiy, Anastasia, Maglione, Gagliardi, Aita (75’ Dacosta), Valagussa, Nossa (67’ Nouri), Scalzi (48’ Vita), Conti (80’ Piu), Pantano (8’ Gemignani). A disposizione: Malaguti, Giacchino, Pellicanò, Larotonda. Allenatore Matteo Andreoletti

SESTRI LEVANTE: Salvalaggio, Gualtieri (67’ Masini), Furno, Podda, Grosso, Soplantai, Parlanti, Linale (67’ Maffezzoli), Mesina (83’ Marzi), Marquez, Cirrincione. A disposizione: Tozaj, Nenci, Pane, Bianchi A., Bianchi S., Costa. Allenatore Fabio Fossati

ARBITRO: Alfredo Iannello di Messina

ASSISTENTI: Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto, Pietro Bennici di Agrigento

RETI: 30’ autorete di Mikhaylovskiy, 41’ e 64’ Conti, 93’ Parlanti

NOTE: giornata primaverile, spettatori 300 circa. Ammoniti Andreoletti, Nossa, Aita, Maffezzoli. Angoli 6-0 per la Sanremese. Recupero 0’ pt e 5’ st.