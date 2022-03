Lavagnese, è sfida al Saluzzo ultimo in classifica

Ultima spiaggia per la Lavagnese che domani nel turno infrasettimanale del girone A di Serie D sfida il Saluzzo ultimo in classifica. I liguri sono penultimi in classifica a meno otto dall'Imperia e devono recuperare lo svantaggio se vogliono accedere al playout, altrimenti sarà retrocessione diretta. Il problema è che i bianconeri sono in piena crisi e hanno perso le ultime tre parite di fila, l'Imperia invece è imbattuto da quattro gare e domani sfida l'RG Ticino, altra compagine in piena lotta per la salvezza. Solo una vittoria, con contemporanea sconfitta di chi sta sopra in classifica può far tornare in corsa la Lavagnese.

L'occasione è ghiotta perché il Saluzzo, come detto, è ultimo in classifica e ha messo insieme 15 punti in 19 partite, vincendo solamente due gare in tutto il torneo. I piemontesi però stanno reagendo con orgoglio nelle ultime tre partite: tre i pareggi contro Pont Donnaz, Derthona e Impera. Insomma la sensazione è che per i liguri non sarà affatto facile, sarà necessario invertire la rotta e trovare la forza per conquistare quiei tre punti che alimenterebbero una fiamma della speranza che sembra ormai quasi spenta.