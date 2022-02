Verso Ligorna-Caronnese, Roselli: "Loro sono in un grande momento di forma"

Finalmente si gioca, Ligorna e Caronnese si affrontano mercoledì 9 febbraio nel recupero della sfida rinviata per campo ghiacciato dopo appena dieci minuti di gioco, e poi slittata ancora a causa del Covid. Le due formazioni quindi giocheranno oltre ottanta minuti per i genovesi è l'occasione di agguantare il quarto risultato utile consecutivo e allontanare la zoona playout.

Il tecnico Roselli però mette tutti in guardia "Questo è sicuramente il loro momento migliore in quanto vengono da tre pareggi e una vittoria. La squadra ha cambiato registro. Il loro allenatore, Manuel Scalise, è stato un mio calciatore ed è una brava persona e intelligente.Ora fa anche un calcio più attento, visto che la classifica comincia a contare e che gli accorgimenti sono importanti. Hanno vinto a Tortona durante l'ultima partita, mentre domani non potremo contare né su chi è andato via a gennaio né su chi è arrivato. Ciò costituisce sicuramente un piccolo vantaggio per loro".

Ripartite da dove l'arbitro aveva interrotto non sarà un problema: "Per quanto riguarda l'approccio mentale per una partita prima sospesa e poi rinviata cambia poco: è una partita che non abbiamo ancora giocato. L'unica cosa è che durerà dieci minuti in meno e la costante attenzione per la condizione fisica dei ragazzi".

La sfida con la Caronnese è una delle tante di un toru de force che vedrà i gnovesi scendere in campo sette volte in poco più di 20 giorni: "Il tutto è un continuo partita, scarico, partita e scarico - conclude Roselli - Bisogna capire quali sono i giocatori che possono fare più minuti e quelli che possono farne meno, sempre al fine di rischiare meno infortuni possibile".