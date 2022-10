Sestri Levante a caccia del pokerissimo contro il Pont Donnaz

Continua a vincere e volare, il Sestri Levante domenica alle 15 gioca in trasferta in Val D'Aosta contro il Pont Donnaz con l'obiettivo di continuare la sua striscia positiva. I liguri sono primi in classifica e dopo la sconfitta contro la Sanremese, seconda della classe a meno uno, alla prima di campionato non si sono più fermati. Otto i risultati utili consecutivi con quattro gare vinte una in fila all'altra con Asti, Castellanzese, Derthona e Fossano prima del prossimo match.

I rossoblu arrivano quindi in grande forma ad una partita che sembra essere alla portata. I padroni di casa sono infatti sedicesimi e in piena zona playout con soli 8 punti, il Sestri ne ha già 22, e non vincono da quattro sfide. Dopo i pareggi con Ligorna e Fezzanese sono arrivati i due ko consecutivi con Gozzano e Bra. Il problema del Pont Donnaz è l'attacco, sole 5 le reti messe a segno, peggior reparto offensivo del campionato insieme a quello del fanalino di coda Fossano.

Ovviamente però servirà il miglior Sestri Levante per far punti in trasferta dove va detto i liguri sembrano parecchio a proprio agio visto che lontano dal Sivori hanno vinto quattro volte su quattro in questa stagione subendo solo due gol. Le possibilità di vittoria quindi ci sono tutte per continuare a guardare tutti dall'alto in basso in questo straordinario inizio di stagione.