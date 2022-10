Il Sestri Levante mette la quinta, Pont Donnaz ko

Cinque vittorie di fila, nove giornate senza sconfitte, 25 punti e primo posto in classifica. Se è un sogno non svegliate questo Sestri Levante che ormai stritola gli avversari come una vera e propria big, soffrendo nel momento del bisogno e colpendo quando è possibile. Oggi sotto i colpi dei rossoblu cade anche il Pont Donnaz che nulla può contro la lanciatissima squadra di Barilari. Portare il tecnico sulla panchina della prima squadra è stata una delle tante scommesse vinte dalla società che anche sui social ormai non si nasconde al grido di "CrediamoCi".

Perché arrivati a dieci giornate non ci si può più nascondere ed è giusto che questo gruppo, giovane e forte, alzi l'asticella, senza ovviamente nessuna pressione ma con tanta voglia di continuare a lottare per un traguardo impensabile questa estate.

Oggi i gol partita arrivano da Cirrincione e dal solito Marquez, entrambi nel primo tempo, e valgono i tre punti strappati a Chatillon, quinta trasferta e quinat vittoria in campionato lontano dal Sivori. Il Sestri Levante vola e domenica proverà a superare anche l'esame Casale, quinta della classe e reduce da quatrto risultati utili di fila.