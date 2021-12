Ligorna, il vero esordio di Roselli con il Pont Donnaz

La “prima” è durata solo nove minuti e quindi il vero esordio arriverà domani, mercoledì 22 dicembre alle 14,30 contro il Pont Donnaz. Domenica scorsa doveva essere infatti il giorno di Roselli, arrivato sulla panchina del Ligorna per sostituire Monteforte, ma il meteo ci ha messo lo zampino. La sfida con la Caronnese è stata infatti interrotta dopo solo nove minuti per la presenza di troppo ghiaccio sul campo dei genovesi.

Tutto rinviato quindi a domani quando sulla strada del Ligorna ci sarà il Pont Donnaz squadra che sta disputando un ottimo campionato. La società valdostana infatti al momento è settima in classifica con 25 punti a meno uno dalla zona playoff per la promozione in Serie C. Insomma un esordio da brividi contro una formazione che nelle ultime dieci gare ha perso solo una volta sul difficile campo del Derthona.

Il Ligorna affronta il Pont Donnaz

Periodo più complicato per il Ligorna che invece arriva al match dalle due sconfitte con Vado e Sanremese senza segnare nemmeno una rete, prestazioni che sono costate il posto in panchina a Monteforte. L’ex tecnico ha comunque il merito di aver lasciato la squadra a quota 18 punti a più due sulla zona playout, non male per una neopromossa.

L’attacco dei genovesi dovrà essere più incisivo rispetto al passato se Roselli vorrà strapppare punti all’esordio, anche se va detto che non sarà facile segnare al Pont Donnaz che ha la quarta migliore difesa del torneo con soli 18 reti al passivo in 16 giornate.