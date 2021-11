Serie D, la Lavagnese pareggia contro il Pont Donnaz

Terzo risultato utile consecutivo per la Lavagnese che pareggia 0-0 contro il Pont Donnaz in trasferta e sale a quota 15 nalel classifica del girone A di Serie D, a tre punti di distanza dalla zona rossa. La gara regala qualche emozione e anche un'espulsione, per i padroni di casa, ma i liguri anche in undici contro dieci non trovano la rete che spezzi l’equilibrio.

La cronaca di Pont Donnaz-Lavagnese

Partono forte i padroni di casa che all’8’ vanno vicino alla rete con il diagonale di Mosti su cui Serrantino non riesce ad arrivare. La Lavagnese risponde con due tiri di Dotto e Lombardi, entrambi respinti dal muro avversario. Poche emozioni quindi nel primo tempo dove uno dei più attiva è Jeantet che però non trova mai il guizzo fortunato.

Nella ripresa è subito bravo il portiere di casa Pietropaolo a disinnescare le conclusioni di Lombardi e Croci, poi al 60’ la possibile svolta del match con l’espulsione di Tassi per doppia ammonizione. Il Pont Donnaz è in dieci, la Lavagnese prova a premere e inserisce l’arteglieria pesante con i cambi, ma alla fine non riesce mai a trovare il modo per trovare il gol che vale tre punti.

Il tabellino di Pont Donnaz-Lavagnese

Pont Donnaz-Lavagnese 0-0

Pont Donnaz: Pietropaolo, Gulli, Tassi, Jeantet (93’ Cestrone), De Cerchio (68’ Nuti), Sterrantino (82’ Florio), Vesi, Reeb, (46’ Moussafi), Zucchini, Mosti, Forcini (63’ Maingonnat)

Lavagnese: Calzetta, Crivellaro, Casagrande, Amendola, Romagnoli, Tissone, Canovi (75’ D’Arcangelo), Dotto (71’ Righetti), Croci (79’ Sbarbati), Lombardi (90’ Scarlino), Rovido.

Ammoniti: Dotto, Canovi, De Cerchio,

Espulsi: Tassi al 60’ per doppia ammonizione