Ligorna a caccia dei playoff: i calendari delle candidate

Tre giornate alla fine e un posto ancora da assegnare per i playoff di Serie D nel girone A. Se finisse oggi la qualificata per la seconda parte di stagione alla lunga corsa che può portare fino alla Serie C sarebbe il Ligorna con i suoi 57 punti, tre in più del Legnano, quattro dell'Asti e cinque del Gozzano.

Saranno loro a giocarsi l'ultimo posto valido e sulla volata finale potrebbe influire anche il calendario oltre che il periodo di forma. I genovesi, con tante assenze, non hanno mai vinto nelle ultime cinque con quattro pareggi e l'ultima sconfitta a Bra. Tra le candidate quella che viaggia a ritmo più alto è il Legnano, tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro, Asti e Gozzano invece arrivano allo sprint dopo due vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Il Ligorna nelle ultime tre giornate affronterà la Sanremese già sicura del secondo posto, il Pinerolo e la Castenese entrambe in piena lotta per evitare il playout. Il Legnano sfiderà lo Stresa, quasi sicuro dei playout, la Fezzanese salva e nello scontro diretto il Gozzano che dal canto suo prima della sfida dell'anno se la vedrà con Sanremese e il Bra già qualificato ai playoff. Infine c'è l'Asti che avrà di fronte il Chieri, in lotta per i playout, il Vado, a caccia del terzo posto e il Casale che invece è quasi matematicamente retrocesso.