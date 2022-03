Serie D, la pausa non è per tutti: Lavagnese e Sestri Levante in campo

Doveva essere una domenica di pausa, una delle poche a dire il vero nel fitto calendario di Serie D, e invece alcune squadre dovranno scendere in campo. Lo stop al campionato era stato messo in programma perché la rappresentativa giovanile di D partecipa al torneo di Viareggio, come da tradizione.

Purtroppo però ci sono diverse gare da recuperare e così sabato la Lavagnese sarà di scena sul campo del Borgosesia per provare a recuperare terreno nelle zona bassa della classifica. I bianconeri sono infatti penultimi (ad oggi sarebbero retrocessi diretamente senza playout), staccati di sette lunghezze dall’Imperia che però ha una gara in più, almeno fino a sabato.

Domenica invece sarà di scena il Sestri Levante che affronterà il Casale in una sfida tra due società storiche e ultracentenarie. Sarà un match molto importante perché i liguri vincendo potrebbe staccarsi dal treno che rischia di portare ai playout, mentre i piemontesi con i tre punti aggancerebbero al quinto posto il Chieri tornano in piena corsa per i playoff.

Non scenderò invece i campo il Ligorna che sarà però impegnato mercoledì contro il Borgosesia per un altro recupero.