Sestri Levante in casa del Novara, la capolista fa un po’ meno paura

Il Sestri Levante prepara la sfida di domani, domenica alle 14,30, contro la capolista del girone A di Serie D, il Novara. La corazzata dal grande blasone sta rispettando i pronostici della vigilia del campionato, è prima in classifica con 56 punti ma non sembra più il rullo compressore di un mese fa, non vince infatti da quattro gare con la sconfitta interna con il Ligorna e tre pareggi con Derthona, Ticino e Bra.

Non è un gran momento per i piemontesi che restano comunque la squadra più attrezzata dal campionato e che, per sfortuna del Sestri, arrivano al match bisognosi di una vittoria per scacciare l’assalto al primo posto della Sanremese. Sarà difficile, forse addirittura impossibile, ma i corsari hanno l’obbligo di provarci anche perché sono reduci da due partite senza successi, il ko nel derby con la Lavagnese e il pari di valore con il Chieri. I rossoblu al momento sono a quota 33 punti a più quattro sulla zona playout ma hanno una gara in meno rispetto al Ticino, ad oggi ultima qualificata agli spareggi salvezza. Non sono queste le partite dove fare punti per il Sestri Levante di Fossati, allenatore entrato in corsa e che ha dato una decisa svolta positiva a tutta la stagone dei liguri, ma portare a casa punti potrebbe dare un’iniezione di fiducia notevole a tutto l’ambiente.