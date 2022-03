Ligorna, serve un’altra impresa: arriva il Città di Varese

Un’altra domenica da cuori forti in casa Ligorna. Il prossimo weekend infatti i genovesi ospiteranno il Città di Varese con tutto il suo blasone, la storia e soprattutto con quella rosa che ha tutti i mezzi per tentare il ritorno tra i professionisti. I lombardi sono terzi in classifica a quota 47 punti, inseguono Sanremese e Novara, seconda e prima a 53 e 59, e hanno ancora una gara da recuperare. Nelle ultime settimane hanno però un po’ frenato con i pareggi con Chieri e Asti e la vittoria sull’Imperia terzultimo.

Ci sarà da lottare e soffrire per il Ligorna che però sa come fermare le grandi. Poche settimane fa ha battuto il Chieri, quinto in classifica, ma soprattutto è riuscito a sbancare il Piola, stadio del Novara mai caduto prima in campionato. Roselli prepara la trappola ad un’altra big tra mille difficoltà. I genovesi infatti non hanno giocato domenica scorsa con il Bogosesia a causa dei tanti contagi da Covid-19 in squadra, così l’avvicinamento al match contro il Varese è stato complicato, ma provare a strappare punti è un obbligo per i liguri che hanno 33 punti e al momento sono solo a tre lunghezze di distanza da Asti e Ticino che occupano gli ultimi due posti dei playout retrocessione.

Il Covid non è l’unico problema ultimamente per il Ligorna, la squadra infatti dopo tre successi in fila si è fermata per due volte con la sconfitta nello scontro diretto con l’Asti e poi con il pari con il Casale, risultato questo decisamente più positivo del precedente visto il tenore dell’avversario.