Ligorna-Vado, le parole di Roselli alla vigilia

Derby ligure questo weekend in Serie D tra il Ligorna e il Vado. Biancoblù terzi della classe e reduci da tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite. Rossoblù un punto dietro con una partita in meno, reduci da un filotto di quattro vittorie consecutive.

Ligorna-Vado, parla Roselli

Qui il commento di Mister Roselli sull’avversaria di giornata: "Penso che il Vado sia un’ottima società che investe anche abbastanza. Ha un allenatore che considero uno dei migliori del girone, sia dal punto di vista tattico sia umano, in quanto un ragazzo umile e di prospettiva. Noi abbiamo incontrato il Vado in coppa e in campionato, anche se come sappiamo tutti è stata una partita "anomala" visto il numero di espulsioni. Continuando a seguirli vedo questo miglioramento in cui si vede nettamente la mano dell’allenatore. Stranamente siamo vicini in classifica. Dico stranamente perché all’inizio dell’anno non credo fosse auspicabile. Per noi è una cosa bellissima ma secondo me per loro un po’ meno perché credo che siano stati un po’ sfortunati nella prima parte, se no ora sarebbero in scia con le prime due"

Questo il commento sulla condizione della squadra: "Rientra Gulli ma rimane ancora fuori Di Masi causa squalifica. Abbiamo qualche calciatore che si è allenato poco, come per esempio Donaggio, che è affaticato. Cericola è rientrato ma non è ancora al 100%. Per il resto purtroppo Rizzo, ragazzo che ci può dare veramente una grande mano, si è purtroppo fermato subito e ne avrà penso per una ventina di giorni. Per il resto alleno ragazzi che danno sempre il 100% e a cui spesso sono costretto a cambiare ruolo, ma fanno sempre il meglio che possono. Da questo lato sono contentissimo".