Ligorna, con il Ticino è match salvezza: Monteforte suona la carica

Domenica alle 14:30 impegno casalingo per il Ligorna in Serie D. Avversari degli uomini di Mister Monteforte saranno i piemontesi dell’RG Ticino, compagine capace di raccogliere due vittorie e un pareggio nelle ultime tre giornate di campionato. Dall’altra parte i Biancoblù sono desiderosi di riscattare la sconfitta in trasferta contro il Derthona.

La sfida è a tutti gli effetti un match salvezza visto che entrambe le squadre hanno dodici punti e sono pienza zona rossa in classifica. Tre punti in palio che valgono come fossero sei perché chi vince può staccare l'avversario e fare un passo deciso verso acque decisamente più tranquille in graduatoria. Il Ticino è squadra molto pericolosa e lo dimostra il recente successo contro la seconda della classe Chieri, il Ligorna in casa viene da due risultati utili consecutivi.

Ligorna-Ticino parla Monteforte

Questo il commento di Mister Monteforte sul momento della squadra: «Quella contro il Derthona è una sconfitta che ci pesa ma dobbiamo reagire subito perché abbiamo voglia di portare a casa i tre punti. La partita con il Ticino è fondamentale per noi».

Qui un’analisi sugli avversari: «Il Ticino è un avversario che che è cambiato recentemente. In questo momento lo troviamo in fiducia, reduce da sette punti nelle ultime tre partite. Ma la nostra volontà ferrea è portarci a casa i tre punti».