Ligorna, il terzo derby ligure di fila è con la Sanremese

Terzo derby ligure in una settimana per il Ligorna che sfida in trasferta la Sanremese. I ragazzi di Monteforte sono dodicesimi a 18 punti con tre di vantaggio sul quindicesimo posto che significa playout. La neopromossa sta disputando un campionato battagliero e per ora sta centrando i propri obiettivi, in questo momento sarebbe salva senza dover ricorrere agli scontri diretti, un vero successo.

Il Ligorna sfida la Sanremse in Serie D

Vietato fermarsi però, perché il campionato è lungo e ogni gara può essere fondamentale. I biancoblu hanno interrotto la mini striscia vincente, doppia vittoria con Ticino e Sestri Levante, con la sconfitta con il Vado di mercoledì per 0-1. La rete al 91’ degli avversari è stata una beffa, ma non c’è tempo per pensarci visto che domenica si torna già in campo.

Il Ligorna fa visita alla Sanremese, quinta in classifica con 25 punti, e migliore delle liguri nel campionato di Serie D, girone A. I padroni di casa sono in un ottimo momento di forma, quattro vittorie nelle ultime cinque gare di campionato contro Imperia 3-0, Borgosesia 2-1, Asti 2-0 e soprattutto quella contro la capolista Novara 3-2. L’unica sconfitta è stata quella di due turni fa sul difficile campo di Varese per 4-2. Solo il Novara da inizio novembre ad oggi ha fatto meglio dei prossimi avversari del Ligorna che va quindi a caccia di una vera e propria impresa.