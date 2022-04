Un'altra big sul cammino del Ligorna, arriva la Sanremese

Posta in gioco altissima nel match del turno infrasettimanale di Serie D in programma domani, mercoledì 27 aprile alle 15, tra Ligorna e Sanremese. I genovesi vanno a caccia di punti per allontanare la zona playout, oggi distante solo due lunghezze, mentre gli ospiti sono all'ultimo chiamata per non staccarsi dal Novara capolista, volato a più cinque dopo l'ultimo turno.

Il periodo delle due squadre è opposto, il Ligorna lotta da tempo con le assenze e da sei gare non riesce a centrare la vittoria. Da un mese a questa parte sono arrivati quattro pareggi, di cui gli ultimi due consecutivi con Vado e Derthona, e due sconfitte. Un marcia a rilento che ha fatto ripiombare i genovesi nella lotta per evitare i playout. Servono punti perché l'Asti è a meno due, serve un'impresa che non sarebbe l'unica stagionale per la squadra di Roselli capace di battere sia il Varese e che il Novara nel girone di ritorno.

La Sanremese sta vivendo un momento magico, non perde dall'ormai lontano 23 gennaio (1-3 con il Ticino), da quel giorno sono arrivati sedici risultati utili consecutivi con dodici vittorie che magari non significheranno primo posto e promozione diretta, ma garantiscono ai liguri la certezza di giocarsi i playoff per provare il salto di categoria. La partita sarà diretta dal signor Stefano Raineri di Como.I collaboratori di linea saranno Matteo Cardona di Catania e Tommaso Ercolani di Milano.