Serie D, trasferta difficile per il Ligorna contro il Chieri

Quinta giornata per il girone A del campionato di Serie D e il Ligorna vola in casa del Chieri, seconda in classifica.

Due squadre in cerca di riscatto si sfidano domani alle 15 nella quinta giornata ddel campionato di Serie D, girone A. I genovesi del Ligorna, dopo due successi nelle prime due gare, hanno inciampato per due volte di fila nel giro di tre giorni. La prima caduta è arrivata contro il Gozzano, partita giocata alla pari per quasi 85’, minuto in cui è arrivata la rete che ha regalato il successo ai padroni di casa per 1-0.

Nel turno infrasettinanale di mercoledì invece i biancoblu hanno perso 3-2 in casa contro la Lavagnese, che non aveva ancora vinto nessuna gara. Il Ligorna è stato due volte in vantaggio ma poi si è arreso nel finale.

Stessa sorte è toccata al Chieri che contro l’Asti vinceva 2-0 a un quarto d’ora dalla fine, poi si è spenta la luce per i ragazzi di Didu che si sono fatti rimontare. Una beffa che ha tolto ai piemontesi la vetta della classiffica conquistata con tre succesi nelle prime tre gare. Ora in cima alla graduatoria c’è il Bra.

I pericoli per il Ligorna arriveranno soprattutto dall’attacco del Chieri, il migliore del campionato con ben 12 reti, con tre giocatori a quota due gol in quattro giornate: Alvitrez, Corsini e Ponsat. Stesso numero di firme sul tabellino per loro del bomber del Ligorna Gomes, unico non ligure della formazione biancoblu.