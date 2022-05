Il Ligorna pareggia con il Pont Donnaz ed è salvo

Il Ligorna è matematicamente salvo in Serie D. Il pari di oggi contro il Pont Donnaz 1-1 regala agli uomini di Roselli la permanenza della categoria con 47 punti che valgono il quindicesimo posto insieme ad Asti e Vado. La classifica direbbe playout, ma così non sarà perché i punti di distanza da chi sta sotto sono più di otto e così il rischio playout viene evitato da tutte le contendenti per la salvezza.

I genovesi contro il Pont Donnaz avrebbero potuto anche issarsi lontano dalle sabbie mobili, ma la vittoria non è arrivata. I padroni di casa passano in vantaggio al 30' con l'autorete di Vesi che devia nella propria porta il tiro di Cericola.

Non basta però per portarsi a casa i tre punti perché al 55' gli ospiti pareggiano con Frugoli che approfitta di una situazione poco limpida in area per toccare il pallone in rete. Nel finale è poi Atzori a salvare il Ligorna.

Domenica ultimi novanta minuti, il Ligorna sfida il Casale che sa già di approdare ai playoff da terza della classe e anche i genovesi non avranno più nulla da chiedere al campionato. La formazione genovese centra così l'obiettivo che si era prefissata a inizio stagione, la salvezza. Il campionato è stato duro e lungo, con alti e bassi tipici di un torneo così difficile. Oltre alla salvezza i motivi di orgoglio però non mancano: il Ligorna si è infatti imposto come ammazzagrandi avendo battuto Novara e Sanremese, le prime due della classe, e anche il blanosato Varese.