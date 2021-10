Serie D, alla Lavagnese il derby con il Ligorna

Il derby ligure di Serie D va alla Lavagnese. I bianconeri espugnano il campo del Ligorna e concludono così la striscia negativa che li ha visti sconfitti nelle prime tre partite del campionato. Passo indietro per i genovesi invece che perdono la seconda gara di fila dopo quella con il Gozzano, per fortuna dei biancoblu nei primi due turni erano arrivati due successi.

Ligorna-Lavagnese: il primo tempo

La gara in realtà si mette subito bene per il Ligorna che dopo appena due minuti è già in vantaggio. Il portiere della Lavagnese Calzetta non trattiene un corner e la palla scivola in rete. Gli ospiti però reagiscono e al 20’ trovano il pari grazie ad una magia di Rovido che rientra sul piede forte e infila la porta avversaria con un tiro potente e preciso.

La gara sembra aver cambiato padrone, ma così non è perché appena passata la mezz'ora il Ligorna torna avanti con Donaggio e la sua gran botta da fuori che non lascia scampo al portiere ospite. Dieci minuti più tardi l’autore della rete biancoblu ha sul piede anche il possibile tris ma spara a lato.

La ripresa di Ligorna-Lavagnese

Nella ripresa la partita resta viva, veloce e con ritmi alti. Al 57’ arriva il quarto gol di giornata con Croci che imbeccato da Rovido fissa il risultato sul 2-2. Le emozioni però non sono ancora finite, il Ligorna si lancia in attacco, ma lascia il fianco scoperto al contropiede: è l’ 82’, la Lavagnese riparte con D’Arcangelo che tira in porta, sulla ribattuta si avventa Lombardi e infila in porta la rete decisiva del match. Nel finale c’è spazio anche per un caso da moviola: Silvestri cade in area, il Ligorna reclama il rigore ma l’arbitro non fischia e poi espelle mister Monteforte per le eccessive proteste.