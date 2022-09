Il Ligorna torna al successo contro il Fossano

Dura doveva essere e dura è stata ma alla fine il Ligorna ha la meglio sul Fossano e vola all'ottavo posto in classifica riprendendosi i tre punti dopo due pareggi e una sconfitta negli ultimi tre turni. La sfida finisce 1-0 e come previsto da Roselli alla vigilia la difficoltà è stata soprattutto sbloccare l'incontro contro un Fossano ben messo in campo.

Le prime schermaglie della gara sono un tiro respinto di Donaggio e un altro senza molte pretese di Marin che ci riprova anche al 19' ma non inquadra di nuovo la porta. Al 20' Donaggio cade in area, per l'arbitro non è rigore, Roselli protesta e si prende il giallo. Nel finale Atzori ferma il colpo di testa di Tounkara e Costantino è bravo su Di Masi.

Nella ripresa parte forte il Ligorna che al 55' trova il vantaggio con Donaggio che trasforma il rigore questa volta assegnato ai genovesi. Lo stesso Donaggio al 75' colpisce in pieno l'incrocio dei pali, mentre al 78' è Mancini ad avere una limpida palla gol ma spara sul portiere. Niente radoppio quindi ma la difesa regge e il Ligorna si porta a casa tre punti importantissimi. Domenica la sesta giornata con i liguri impegnati sul campo del Pont Donnaz.

Il tabellino

LIGORNA vs FOSSANO 1-0 (0-0)

RETI: 54' Donaggio (rig)

LIGORNA: Atzori, Gualtieri (70' Lipani), Scannapieco, Bacigalupo, Di Masi (77' Dellepiane), Damonte, Gulli (51' Mancini), Cericola, Donaggio (84' Silvestri), Tassotti (77' Gerbino), Garbarino. A disposizione: Caruso, Maresca, Casagrande, Paggini. Mister: Roselli.

FOSSANO: Costantino, Tounkara, Cannistrà, Scotto, Galvagno, Fogliarino (79' De Souza), Mazzafera (77' Tarantino) Quaranta, D’Ippolito, Bellucci (70' Reda), Marin (74' Coulibaly). A disposizione: Chiavassa, Spadafora, Medda, Ricatto, Ruscello. Mister: Viassi.

ARBITRO: Hamza Riahi di Lovere