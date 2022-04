Ligorna, punto d'oro con il Derthona: Roselli "Complimenti ai ragazzi"

Un'altra big si ferma al cospetto del Ligorna. I genovesi dopo aver battuto Novara e Città di Varese, riescono a pareggiare 0-0 con il Derthona quarto in classifica ed è un punto importante perché permette alla squadra di Roselli di allungare a più tre sulla zona playout. Alla fine quindi c'è tanta felicità nelle dchiarazioni post partita.

Questo il commento di Matteo Cericola: "Oggi non è entrata ma comunque è un punto guadagnato contro una squadra che oggi è terza in classifica. Ci teniamo stretto questo punto. È un campionato che tra covid e turni infrasettimanali non è semplice ma se uno si mette a pensare ai problemi non ne esce mai. Andiamo a Vado concentrati per provare a prendere i tre punti".

Mentre Mister Roselli spiega: "È normale che un'autonomia di 90 minuti come nel primo tempo non l'abbiamo. Dunque, dobbiamo fare le nostre cose. Loro sinceramente sono nettamente più bravi a gestire la palla e poi fisicamente è forse la squadra più forte del campionato. Non capisco come mai siano a questa distanza dalle grandi. Questa è una squadra che sta forse dietro al Novara ma non certo inferiore a Sanremese, Casale e altre. Nella partita con il Sestri e nel primo tempo di oggi abbiamo avuto più palle goal di tutte le altre partite in cui mi sono seduto in panchina. Altre volte sono entrate, spesso, invece in queste due partite no. Questo è il calcio. La cosa bella è vedere nel secondo tempo una sofferenza clamorosa senza concedere praticamente alcuna palla goal. Quindi devo fare i complimenti ai ragazzi".