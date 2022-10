Ligorna, il segreto è la difesa

Tredici punti in otto partite, quinto posto insieme al Casale e playoff a portata di mano. Il Ligorna corre veloce verso le parti alti della classifica che non sono l'obiettivo stagionale, ma rappresentano un bel sogno da cullare nella seconda stagione consecutiva in Serie D, girone A. La società genovese ha rinforzato la rosa a disposizione di Roselli in modo da intraprendere un campionato senza rischiare la retrocessione e guardando gara dopo gara cercando di arrivare il più in alto possibile.

Per riuscire nel proprio intento il mister ha deciso di puntare forte sulla sua difesa che ad oggi è la seconda migliore del torneo con soli 6 gol al passivo, meglio ha fatto solo l'Asti con 5. I genovesi già in estate non avevano subito reti durante il precampionato e la prima gara di Coppa Italia, il muro davanti ad Atzori quindi non si è alzato per caso ma grazie all'ottimo lavoro di tutti.

Analizzando le otto giornate di campionato si scopre che mai il Ligorna ha subito più di una rete a partita e in tre occasioni è rimasto a porta inviolata contro Casale, Fossano e Asti. Il muro regge soprattutto in casa dove sono 180 i minuti consecutivi senza subire reti, domenica a Genova arriva il Borgosesia penultimo e reduce da cinque sconfitte di fila, un'altra ottima occasione per salire in classifica.