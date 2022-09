Ligorna, Gulli al fotofinish regala il successo con il Chisola

Il Ligorna vince la prima giornata di campionato in Serie D battendo 2-1 il Chisola. La sfida è una girandola di emozioni e conferma l'ottimo mercato dei genovesi, la rete da tre punti è infatti di Gulli al 91' con il centrocampista che era stato ufficializzato ieri come ultimo colpo di mercato prima dell'esordio.

La cronaca di Ligorna-Chisola 2-1

Il primo tempo si apre con il vantaggio del Chisola: Riq arpiona un pallone in area in seguito ad un disimpegno errato da parte dei Biancoblù e supera così Atzori, per il vantaggio piemontese. Ancora Riq al 18' ma l’estremo difensore del Ligorna blocca, così come anche Marcaccini blocca il colpo di testa di Damonte su calcio d’angolo, questa volta al 28'. Quattro minuti più tardi Donaggio ci prova su calcio di punizione ma il Chisola si salva, mentre a quattro giri di lancetta dalla fine del primo tempo è Atzori a regalare la parata di giornata, volando alla sua destra e salvando così la porta.

Nel secondo tempo è tutto un altro Ligorna. Al 51' ci prova Brunozzi con una rasoiata che però finisce di poco a lato. Ancora Atzori un minuto più tardi, con i Biancoblù che chiudono così la saracinesca, diventando sempre più pericolosi. Al 54' è Silvestri a colpire l’incrocio dei pali su punizione, mentre al 61' il solito Damonte su calcio d’angolo prova a superare Marcaccini, il quale però compie il miracolo. Si arriva così al 77', quando Cericola crossa da destra, torre di testa di Gulli e Di Masi supera così il portiere, regalando il pareggio ai suoi. Da lì è forcing finale, concluso con la rete che vale la vittoria: al 91' è Gulli a trafiggere la porta del Chisola su traversone dalla destra del solito Cericola. Festa Ligorna sul campo e primi tre punti per la squadra del Presidente Saracco.

Il tabellino di Ligorna-Chisola 2-1

LIGORNA vs CHISOLA 2-1 (0-1)

MARCATORI: 5' Riq, 77' Di Masi, 91' Gulli

LIGORNA: Atzori, Silvestri (74' Mancini), Brunozzi (69' Gulli), Bacigalupo (60' Botta), Di Masi (83' Gerbino), Damonte, Dellepiane, Cericola, Donaggio, Tassotti (83' Lipani), Garbarino. A disposizione: Caruso, Scannapieco, Casagrande, Mancuso. Mister: Roselli.

CHISOLA: Marcaccini, Dagasso, Bolla, Grancitelli, Bove, Degrassi (64' Cristiano), Spoto (73' Menon), Zeni (60' Garcetti), Riq, Rosano (76' Giambertone), Viano (46' Berutti). A disposizione: Montiglio, Bagnulo, Botto, Bellucca. Mister: Meloni.

ARBITRO: Papi di Prato