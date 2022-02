Serie D, il Ligorna sfida il Chieri: Roselli “Sono tra i migliori del campionato”

Il Ligorna riparte a soli tre giorni dal successo contro la Lavagnese nel derby per 2-1 in rimonta sfidando il Chieri quarto della classe. Una gara difficile per i genovesi che se la vedranno con la quarta in classifica in cerca di punti playoff. I novanta minuti sono importanti anche per i biancoblu che sono alle soglie dei playout con un solo punto di vantaggio sul RG Ticino domani impegnato contro la Lavagnese penultima della graduatoria.

Questo il commento di Mister Roselli sugli avversari: “Il Chieri è una delle migliori squadre del campionato dal punto di vista qualitativo. Ci sono giocatori che conosco e che hanno qualità superiori alla media. Per quello che ci riguarda probabilmente non giocheranno coloro che hanno giocato domenica. Dobbiamo capire chi sta meglio e trovare una soluzione. Dispiace per la squalifica di Alessio Garbarino, il quale stava facendo benissimo. Il discorso legato agli Under complica un po’ la vita, come penso un po’ a tutti in questa fase”.