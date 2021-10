Ligorna ancora ko, i genovesi cedono alla capolista Chieri

Sconfitta per il Ligorna quest’oggi in Serie D. Avversario di giornata era il Chieri, compagine capace di superare gli uomini di Mister Monteforte di misura grazie alla rete di Alvitrez al 25’ del primo tempo, terzo centro stagionale per il giocatore della capolista del campionato. Il Ligorna rimane quindi fermo al tredicesimo posto in piena bagarre ligure, alle spalle di Lavagnese e Sanremese così come davanti all’Imperia.

Continua il periodo no dei genovesi che incassano la terza sconfitta in una sola settimana. La squadra di Monteforte, oggi squalificato dopo l’incandescente finale di mercoledì scorso nel derby con la Lavagnese, frena dopo una partenza a razzo con due vittorie nelle prime due gare con Salluzzo e Fossano, sfide importanti in ottica salvezza.

Il calendario di certo non aiuta il Ligorna che domenica prossima alle 15 se la vedrà con la squadra più blasonata di tutto il Girone A di Serie D: il Novara secondo in classifica

Il tabellino di Chieri-Ligorna

Chieri-Ligorna 1-0

Marcatori: 25’ Alvitrez

CHIERI: Edo, Benedetto, Ciccone, D'Iglio, Conrotto, De Letteriis, Lala (58' Balan), Alvitrez, Sbarbati (65' Ponsat), Corsini (71' Garello), Marras (85' Morra). A disposizione: Boschini, Calò, Gerbino, Bove, Bianco. Allenatore: Didu.

LIGORNA: Atzori, Calcagno, Placido, Scannapieco (80' Brusacà), Bacigalupo, Gomes, Brunozzi (70' Salvini), Donaggio, Raja (62' Cirrincione), Garbarino A. (70' Alberto), Silvestri (55' Botta). A disposizione: Prisco, Ogliari, Garbarino L., Brusacà, Casanova. Allenatore: Monteforte.

ARBITRO: Frosi di Treviglio