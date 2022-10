Il Ligorna sfida il Casale, Roselli: "Loro hanno qualche arma in più"

Dopo la vittoria con il Fossano e il pareggio rocambolesco, tra pali e gol all'ultimo istante, con il Pont Donnaz torna in campo il Ligorna che domani sfida il Casale tra le mura amiche. I piemontesi sono quarti in classifica e sono reduci dalla sconfitta con il dal Chieri nell’ultimo turno, preceduta però da tre vittorie consecutive.

Questo il commento di Mister Roselli sull’avversaria di giornata: "Diciamo che le partite sono tutte simili in questa categoria se non consideriamo la qualità di giocatori di alcune squadre. Ci sono squadre che hanno qualche arma in più, come il Casale, e poi ci sono squadre toste, come per esempio noi. Il Casale è tra le favorite di questo campionato. L’unica cosa che mi crea qualche problema sono gli infortuni e qualche giocatore che deve fare gli straordinari. Diciamo che sono le due cose che mi fanno meno piacere".

Roselli poi analizza il momento dei suoi: "Al momento abbiamo fuori Botta e Gulli, infortunati, mentre abbiamo qualche giocatore che sarebbe alla terza partita, se non quarta, in pochi giorni. Giocatori che avrebbero bisogno di stacco ma bisogna vedere se riusciamo. In altre zone del campo, dove ci sono le alternative, cerchiamo di dare respiro il più possibile a chi ha accumulato già tanti minuti in pochi giorni".