Ligorna, continua il momento difficile: sconfitta con il Borgosesia

Squadra in casa Ligorna

Il Ligorna si ferma ancora e questa volta a passare in casa dei genovesi è il Borgosesia per 2-0. I biancoblu sono alla sesta gara senza vittoria in fila con tre sconfitte di fila contro Gozzano, Lavagnese e Chieri, due pareggi con Novara e Asti e appunto il ko di oggi.

La cronaca di Ligorna-Borgosesia

La gara però parte con il Ligorna in pieno controllo con Gomes a spadroneggiare e trovare anche l’occasione per la rete intorno al 20’, la palla però non entra. Così al 25’ passa il Borgosesia con Farinelli che trasforma il rigore fischiato alla prima vera sortita offensiva degli ospiti. Non che il copione cambi, Raja è il più pericoloso dei genovesi e impegna più volte Gilli. Poi è ancora Gomes a farsi pericoloso con un tiro sopra la traversa.

La spinta offensiva dei padroni di casa non si esaurisce nemmeno nella ripresa, il problema è che i biancoblu si scoprono e vengono puniti al 55’. Il Borgosesia ruba palla in mezzo al campo e parte in contropiede con Omoregbe che si presenta solo davanti ad Atzori e infila il 2-0 che chiude il match. E’il colpo del ko e si vede anche da quello che succede dopo con Atzori due volte bravo ad evitare il tris sui tentativi di Picozzi e ancora di Omoregbe.

Con la sconfitta di oggi il Ligorna scivola alle soglie della zona calda della classifica con 8 punti, solo uno in più della Lavagnese che però deve ancora giocare domani contro la Sanremese. Tra una settimana i genovesi affronteranno il Varese in trasferta, la squadra lombarda è nel caos dopo le ultime prestazioni e potrebbe presentarsi con un nuovo allenatore: Ezio Rossi è infatti in bilico.