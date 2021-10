Lavagnese-Vado: la sfida delle difese da brivido

Non c’è tempo di fermarsi per le squadre impegnate nel campionato di Serie D. La stagione entra sempre più nel vivo e in questa settimana sono tre le gare in soli sette giorni. Nel turno infrasettimanale di domani alle 15 la Lavagnese affronta il Vado, seconda sfida di fila tutta ligure dopo il derby di domenica scorsa contro il Sestri Levante.

I bianconeri quando hanno affrontato squadre della stessa regione non sono mai stati fortunati. Le due gare con il Sestri Levante sono finite con altrettante sconfitte 2-1 in Coppa Italia e 1-0 in campionato sabato scorso, mentre con l’Imperia alla seconda giornata è andata ancora peggio con netto ko per 4-0.

La Lavagnese spera di invertire la tendenza contro il Vado nella sfida tra le due difese più bucate del girone A di Serie D, undici le reti al passivo in sei partite, peggior dato insieme a quello della retroguardia del Fossano, anche lei a quota 11.

Sarà quindi un match che potrebbe regalare molte occasioni ai due reparti avanzati con il Vado che ha il secondo attacco del campionato con 11 gol all’attivo, solo il Chieri capolista ha fatto meglio. Per la Lavagnese sono sette. La sfida si giocherà allo stadio Riboli dove i padroni di casa bianconeri sono già caduti due volte con Bra e Città di Varese ma hanno vinto l’ultima gara con il Ticino.