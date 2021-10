Serie D, Lavagnese-Vado finisce in pareggio

Un punto a testa nel match finito 1-1 tra Lavagnese e Vado giocato oggi per il turno infrasettimanale del girone A di Serie D. I bianconeri rompono il tabù dei match contro squadre della propria regione che li aveva visti sempre sconfitti e salgono a sette punti in classifica. Tre in più li ha il Vado che continua a marciare a pochi passi dalla zona playoff.

La cronaca di Lavagnese-Vado

L’inizio della gara vede i padroni di casa subito all’attacco e pericolosi con Lo Bosco che prima di testa e poi aprendo il piattone in area impegna Calzetta. In un momento favorevole al Vado arriva però la rete della Lavagnese, al 28’ Righetti sfrutta una respinta non perfetta di un difesnore avversario e deposita in rete approfittando anche di un intervento poco preciso del portiere di casa.

Un doppio errore che si fa sentire perché due minuti dopo con i bianconeri che ci riprovano dopo due giri di lancette ma questa volta Colantonio è bravo a smanacciare sul tiro di Dotto. Prima del duplice fischio si vede ancora il Vado ma Calzetta respinge la conclusione di Cattaneo.

Nella ripresa arriva quasi subito il pari del Vado, è il 58’ e ancora da azione di calcio d’angolo è Aperi a trovare la deviazione vincente per l’1-1. I ritmi si abbassano, la seconda partita in tre giorni inizia a farsi sentire e l’ultima emozione è una protesta per il contatto in area tra Colantonio e Lombardi ma per l’arbitro non è rigore nonostante qualche protesta dei giocatori della Lavagnese.

Il tabellino di Vado-Lavagnese

Vado-Lavagnese 1-1

Marcatori: 28’ Righetti, 58’ Aperi

Lavagnese: Calzetta, Sommovigo, Casagrande, Avellino, Romagnoli, Tissone, Rovido, Righetti, D’’Arcangelo, Dotto Lombardi.

Vado: Colantonio, Ganndolfo, Magonara, Cattaneo, De Bode, Pantano, Favara, Giuffrida, Lo Bosco, Costantini, Aperi.