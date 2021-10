Serie D, Lavagnese e Sestri Levante in campo sabato per la terza giornata

Il Girone A della Serie D torna in campo sabato, Lavagnese e Sestri Levante saranno impegnate in anticipo.

Sabato 2 ottobre alle ore 15 tornano in campo Lavagnese e Sestri Levante, entrambe impegnate nel girone A di Serie D. I bianconeri sfidano al Riboli il Bra, le speranze per i ragazzi di Fasano è che possano arrivare i primi punti della stagione. Per ora infatti la squadra di Lavagna ha sempre perso, sia in Coppa Italia, contro il Sestri Levante, che in campionato.

Il percorso in Serie D è stato subito in salita con la sconfitta interna con il Città di Varese 2-1 con i padroni di casa che sono riusciti anche a passare in vantaggio. Domenica scorsa invece è arrivato il tracollo contro Imperia che ha vinto il match 4-0. Dall’altra parte ci sarà invece un Bra in piena forma che ha pareggiato alla prima 1-1 con il Saluzzo e poi ha vinto in casa 3-0 con il Pont Donnaz.

Sestri Levante sfida il Fossano

Torna in campo contro il Fossano, sempre sabato alle 15, anche il Sestri Levante che in realtà in questo campionato ha giocato pochissimo. I rossoblu hanno perso nella prima giornata contro il Pont Donnaz in trasferta 1-0, mentre nella seconda la sfida con il Casale non è durata nemmeno venti minuti. Sullo stadio del Sestri Levante si è infatti subito abbattuto un violento nubifragio che ha costretto l’arbitro a chiudere in anticipo la gara il cui recupero non è ancora stato fissato.

Un sabato particolare quindi per le due liguri che vanno a caccia del primo successo. In campo scenderà nello stesso giorno anche il Ligorna che sfida il Gozzano dopo i primi due successi nelle prime due gare.