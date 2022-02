Attesa quasi finita: domenica c'è Lavagnese-Sestri Levante

Novanta minuti di fuoco al Riboli domani, domenica, alle 14,30. La Lavagnese penultima in classifica e in piena crisi affronta il Sestri Levante, in grande forma, con un nuovo allenatore. I tre mesi e più senza vittorie sono costati il posto a mister Fasano che è stata rimpiazzato proprio in queste ore da Nucera, un ritorno in panchina per il mister che ora dovrà cercare di raggiungere la salvezza. Servono punti, e servono subito, a partite da domenica, un esordio di fuoco essendo non solo un derby ligure, ma anche uno scontro sula carta molto difficile.

Il Sestri Levante infatti da quando è arrivato Fossati in panchina sta letteralmente volando. Una sola sconfitta per il mister che ha vinto quattro delle ultime cinque giornate lanciano di suoi lontano dalla zona playout e a pochi punti da quella palyoff. Un'inversione di tendenza netta che sta entusiasmando anche i tifosi, domani prima della gara i suporters rossoblu si ritroveranno per viaggiare tutti insieme, su auto e scooter, verso Lavagna. Una carica in più per una squadra in grande slaute che ha l'occasione di spiccare ancora di più il volo.